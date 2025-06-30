Теперь автобус № 25 будет останавливаться на «Госпитале».

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что с 1 июля изменится схема автобуса № 25, следовавшего из поселка Новоалександровка через Нефтяники до площади Победы. Теперь транспорт будет высаживать пассажиров на остановке «Госпиталь». Там же планируется производить загрузку.

А конечной остановкой станет «Дом туриста». То же самое и в обратном направлении. Разворот автобусов будет осуществляться через Комсомольский мост, с правым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на Юбилейный мост, с правым поворотом на улицу Щербанева, с проездом под Комсомольским мостом и с левым поворотом на улицу Гагарина.

Сейчас на маршруте работают всего три автобуса.