Главный тренер команды Ги Буше надеется с помощью нападающего сделать команду быстрее.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин раскрыл, почему в клубе так хотели заполучить 24-летнего нападающего Дмитрия Рашевского. Работая в качестве спортивного директора «Динамо», Сопин не пустил форварда из системы «Динамо» в Омск. Но сейчас, попав в стан «ястребов», другое дело. По словам генменеджера, омичи очень хотели заполучить скоростного игрока.

– Мы всех кандидатов обсуждаем с главным тренером, так что запрос на Дмитрия шел в том числе и от Ги Буше. Рашевский – игрок в хорошем возрасте, с голевым чутьем, отличным броском, у него высокая скорость. Мы хотим сделать команду быстрее, в соответствии с требованиями Буше, и я думаю, что Дима отлично впишется в его игровую концепцию, – сказал Сопин в интервью «Чемпионату».

Как оказалось, на форварда претендовали еще несколько клубов. Но Рашевский в итоге остановил свой выбор на «ястребах». Ему обязательно найдут место в команде, несмотря на неудачный минувший сезон.

– У всех игроков бывают удачные и неудачные отрезки. Думаю, если Ги видит, как и где применять Рашевского, то он найдет ему место, и Дмитрий будет играть на 100 % и приносить пользу, – добавил Сопин.

В минувшем плей-офф Рашевский в 16 играх набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». С нападающим заключили двухлетний контракт в минувшую пятницу. По некоторым данным, за переход игрока как ограниченно свободного агента «ястребы» заплатили от 115 до 117 миллионов рублей.