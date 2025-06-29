Омск-Информ
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·Общество

С центральных улиц города вывезли почти 60 кубометров отходов.

Коммунальные службы вывезли почти 60 кубометров мусора с центральных улиц Омска после массовых празднований Дня молодежи. Наибольшее количество отходов собрали на Соборной площади и соседних улицах, где накануне прошли концерты JONY и Егора Крида, собравшие более 150 тысяч человек.

– С раннего утра службы благоустройства и рабочие всех дорожно-эксплуатационных участков УДХБ убирали праздничные локации, вывозили мусор и восстанавливали газон, – сообщили в пресс-службе администрации города Омска.

Напомним, что омичи начали занимать лучшие места на концерт еще с обеда, чтобы быть поближе к сцене.

1238Алексей Новиков
·Общество

С центральных улиц города вывезли почти 60 кубометров отходов.

Коммунальные службы вывезли почти 60 кубометров мусора с центральных улиц Омска после массовых празднований Дня молодежи. Наибольшее количество отходов собрали на Соборной площади и соседних улицах, где накануне прошли концерты JONY и Егора Крида, собравшие более 150 тысяч человек.

– С раннего утра службы благоустройства и рабочие всех дорожно-эксплуатационных участков УДХБ убирали праздничные локации, вывозили мусор и восстанавливали газон, – сообщили в пресс-службе администрации города Омска.

Напомним, что омичи начали занимать лучшие места на концерт еще с обеда, чтобы быть поближе к сцене.

1238Алексей Новиков