Омичи готовы были ждать часы ради любимого исполнителя.

Вчера, 28 июня, выступление Егора Крида на Соборной площади стало одним из самых ярких событий празднования Дня молодежи в Омске.

Фанаты начали занимать лучшие места еще с обеда, чтобы быть поближе к сцене. Многие приходили с заранее подготовленными плакатами для любимого исполнителя.

Егор Крид исполнил свои главные хиты – «Самая-самая», «Завтра», «Где ты, где я», «Девочка с картинки», «We gotta get love» и, конечно, «Дым», который он спел вместе с JONY.

Напомним, что, по оценке организаторов, концерт собрал около 150 тысяч человек.