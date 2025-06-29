Форвард заявил, что спокойно воспринял переход в омский клуб и не считает его врагом бывшей команды.

Нападающий Дмитрий Рашевский, недавно перешедший в «Авангард», прокомментировал возможную реакцию болельщиков «Динамо». По словам хоккеиста, он спокойно относится к переходу и не считает омский клуб принципиальным соперником «бело-голубых».

– Когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, еще не родился или был совсем маленьким, я это не застал. Для меня это просто два сильных клуба КХЛ. Также я раньше не считал, например, «Динамо» и «Спартак» врагами, только спустя какое-то время ощутил, что такое дерби. Так что я абсолютно спокойно отношусь к своему переходу, – поделился Рашевский в интервью «Чемпионату».

Напомним, что ранее форвард рассказал, почему не перешел в НХЛ. Кроме того, Рашевский заявил, что хотел бы добыть Кубок Гагарина для Омска в предстоящем сезоне.