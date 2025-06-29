Хоккеист отметил, что в Омске ему помогут выйти на новый уровень.

Новичок «Авангарда» Дмитрий Рашевский объяснил свой выбор в пользу омского клуба и поделился причинами заключения контракта сроком на два года.

По словам нападающего, у него был вариант уехать в Канаду и попробовать свои силы в «Виннипеге», однако в случае переезда ему пришлось бы провести еще один сезон на контракте новичка.

– Ги Буше убедил меня, что я могу еще поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень, так как видит во мне потенциал и очень на меня рассчитывает. Так что быстро принял решение, принял оффершит от Омска, – цитирует слова Рашевского «Чемпионат».

Также хоккеист уточнил, что после окончания плей-офф КХЛ у него была возможность присоединиться к «Виннипегу» и доиграть сезон в НХЛ, тем самым «сжечь» контракт новичка. Однако по времени реализовать этот вариант не удалось.

– Сразу после плей-офф мог поехать туда и доиграть сезон, тогда бы у меня «сгорел» контракт новичка. Однако я просто не успел по времени: надо было делать визу, подписывать договор, а у меня только плей-офф в КХЛ закончился, я даже не отдохнул. Так что не сошлось. Вот если бы «Виннипег» подольше в Кубке Стэнли задержался, то, скорее всего, уехал бы, – пояснил форвард.

Рашевский добавил, что подписал контракт с «Авангардом» на два года, так как по-прежнему надеется уехать за океан.

– Думаю, что два года – это максимум, на который я пока могу остаться в России. Если все же потом не будет предложения из НХЛ, то я с удовольствием останусь в КХЛ, – подчеркнул хоккеист.

Напомним, что 27 июня «Авангард» вместе с болельщиками официально оформил переход Дмитрия Рашевского. Нападающий также поблагодарил московское «Динамо» за то, что клуб пошел ему навстречу и удовлетворил его пожелания.