Около 200 семей ждут квартир уже почти 20 лет.

В омском минстрое рассказали о вариантах решения проблемы дольщиков дома-долгостроя на улице Герцена, 11. Строительство этого объекта началось еще в 2006 году, и свои квартиры до сих пор не могут получить около 200 семей.

Как сообщает «НГС55» со ссылкой на ведомство, дом юридически разделен на два корпуса, поэтому для каждого из них разрабатываются отдельные пути завершения строительства.

Для владельцев квартир второго корпуса приняли региональный закон о компенсациях – людям вернут сумму, которую они заплатили застройщику. Есть и другой вариант – получить жилье в рамках инвестиционных проектов. С начала года этим способом уже воспользовались двое собственников.

В минстрое также сообщили, что регион разработал еще один вариант решения проблемы – привлечение потенциальных инвесторов, которые сейчас оценивают экономическую целесообразность работы с долгостроем и возможный размер компенсаций для дольщиков.

Напомним, что ранее омский долгострой на Герцена заинтересовал главу СУ СК России Александра Бастрыкина.