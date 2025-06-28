«Проблемным» стал еще один оператор.

Операторы прокомментировали очередное отключение мобильного интернета в Омске. Как сообщалось ранее, омичи почувствовали сбои в работе сети в четверг, 26 июня, а пик проблем пришелся на следующий день.

В частности, перебои фиксировались у операторов «МТС» и «МегаФон», однако сегодня, 28 июня, к ним добавился еще и «Теле2». График сбоев на сайте downdetector.su «взлетел» на отметку в несколько тысяч жалоб всего за полчаса.

Как рассказали операторы, они не могут контролировать проблему, а сбои происходят по независящим от них причинам.

– Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время, – рассказали в «Tele2».

Также оператор посоветовал подключиться к Wi-fi, если это возможно.

О тех же причинах сообщил и другой оператор. «Мегафон» также сослался на независящие от них обстоятельства и посоветовал подключиться к домашнему интернету.

– Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi, если есть такая возможность, – сообщил оператор.

Напомним, что по второй волне отключений интернета в Омске ранее высказалось минцифры.