Город также посетил полпред Президента России в СФО.

Сегодня, 28 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в Омск с рабочим приехал заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко. Также город посетил полпред Президента России в СФО Анатолий Серышев.

Как сообщил глава региона, в ходе встречи обсуждалась реализация социальных и культурных проектов области.

– В ходе рабочей встречи обсудили реализацию социальных и культурных проектов у нас в регионе, а также текущие вопросы и задачи, – рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Также было отмечено, что в прошлом году в Омске прошел арт-фестиваль «Омск — ты просто космос», благодаря которому микрорайон «Модерн» был украшен десятками муралов, выполненных художниками из разных стран. В следующем году Омск примет статус культурной столицы России. На 2026 год запланировано более 150 крупных культурных мероприятий, включая фестиваль «Гордость России: история на омских фасадах».