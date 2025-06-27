Генменеджер убежден, что хоккеист усилит обороноспособность команды.
Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин высказался о возвращении в команду опытного защитника Вячеслава Войнова.
Он уверен, что Войнов значительно усилит обороноспособность «Авангарда».
– Мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии, – цитирует Сопина «Спортс».
Генменеджер убежден, что Войнов станет лидером в команде.
– Ждем, что Вячеслав станет лидером «Авангарда», как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам, – заключил он.
Напомним, что Войнов уже выступал за «ястребов». В сезоне-2019/2020 он провел в составе омской команды 65 матчей, в которых набрал 42 (11+31) очка. В минувшем сезоне защитник играл за нижегородское «Торпедо». На его счету – 23 (7+16) очка в 53 матчах.
Ранее сообщалось, что зарплата хоккеиста составит 20 млн рублей.