Титулованный защитник уже выступал за «ястребов» и был весьма результативен.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с 35-летним титулованным защитником Вячеславом Войновым. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал с омским клубом соглашение на один сезон.

Войнов уже выступал за «ястребов». В сезоне-2019/2020 он провел в составе омской команды 65 матчей, в которых набрал 42 (11+31) очка. В минувшем сезоне защитник играл за нижегородское «Торпедо». На его счету – 23 (7+16) очка в 53 матчах.

В «Авангарде» новичок будет выступать под номером 26, который использует с 2022 года. Ранее у Войнова был 27-й номер.