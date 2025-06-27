По информации источника, она будет скромной.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата вернувшегося в «Авангард» Вячеслава Войнова составит 20 млн рублей.

Зислис уверен, что Войнов с каждым сезоном сдает позиции и теряет скорость. По его словам, от хоккеиста сложно ждать большой помощи для команды, которая ставит задачу выиграть Кубок Гагарина.

– В концепцию «быть быстрее, моложе, крупнее и агрессивнее» приобретение ветерана никак не вписывается. Этот ход в большей степени свидетельствует о том, что у «Авангарда» не срослись варианты с более качественными защитниками. Пришлось прибегать к запасному варианту уровня «С», – сказал журналист.

Комментируя зарплату защитника, Зислис не выразил особых ожиданий.

– Заиграет – нормально, не получится – большого сожаления ни у кого не будет, – добавил он.

Напомним, что Войнов уже выступал за «ястребов». В сезоне-2019/2020 он провел в составе омской команды 65 матчей, в которых набрал 42 (11+31) очка. В минувшем сезоне защитник играл за нижегородское «Торпедо». На его счету – 23 (7+16) очка в 53 матчах.