Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу.

В мэрии Омска сообщили, что для гостей праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 27 и 28 июня организуют дополнительный транспорт. Департамент транспорта администрации города направит 20 автобусов и 5 троллейбусов на ключевые маршруты для развоза горожан после окончания концертов.

Автобусы и троллейбусы будут ждать омичей на остановках «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь». Отправление запланировано на 22:30 (27 июня) и 23:00 (28 июня), после окончания концертов, с учетом времени подхода пассажиров к остановкам и наполняемости салонов транспорта.

Все автобусы и троллейбусы будут обозначены дополнительными указателями с информацией о направлении движения. Оплата проезда будет осуществляться по стандартному городскому тарифу.