Омск-Информ
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·Спорт

В обмен на Степанова омичи отдали защитника Коледова.

По информации инсайдера, омский «Авангард» доплатил 20 миллионов рублей владивостокскому «Адмиралу» за 25-летнего нападающего Егора Степанова. Об этом сообщил ресурс «Metaratings.ru».

Напомним, что «ястребы» также отдали Павла Коледова за молодого форварда.

В руководстве клуба отмечали, что главный тренер Ги Буше не видит опытного защитника в основном составе команды на следующий сезон.

Напомним, ранее стало известно, что в «Авангард» вернулся олимпийский чемпион Вячеслав Войнов.

1336Алексей Новиков
·Спорт

В обмен на Степанова омичи отдали защитника Коледова.

По информации инсайдера, омский «Авангард» доплатил 20 миллионов рублей владивостокскому «Адмиралу» за 25-летнего нападающего Егора Степанова. Об этом сообщил ресурс «Metaratings.ru».

Напомним, что «ястребы» также отдали Павла Коледова за молодого форварда.

В руководстве клуба отмечали, что главный тренер Ги Буше не видит опытного защитника в основном составе команды на следующий сезон.

Напомним, ранее стало известно, что в «Авангард» вернулся олимпийский чемпион Вячеслав Войнов.

1336Алексей Новиков