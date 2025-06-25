Загрязненная вода приводит к поломкам водонагревателей и проблемам со стиркой.

Жители села Куликово в Калачинском районе Омской области обратили внимание властей на критическую ситуацию с водоснабжением. Люди заявляют, что вода, поступающая в их дома из реки Омь, загрязнена глиной и илом.

Сельчане отметили, что загрязненность воды приводит к поломкам водонагревателей, а одежда становится непригодной после стирки. Проблема усугубляется повышением тарифа на воду.

– В 2022 году по федеральному проекту «Чистая вода» в нашем селе был введен в эксплуатацию новый водопровод, с привлечением средств жителей. Люди снова проводили воду к новым колодцам по проекту, хотя она в наших домах уже была. Но чистой воды до сих пор в кранах нет. Повышение тарифа на воду в Куликово считаем необоснованным, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Параллельно существует дефицит качественной питьевой воды. Ее доставка обходится местным жителям дорого и сопровождается неприятными сюрпризами, такими как наличие пиявок.

Люди задаются вопросом: почему, если повсеместно сообщается о запрете купания в реке из-за наличия в ней токсичных примесей, куликовцы должны пользоваться этой водой для мытья.