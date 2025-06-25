Градоначальник заявил, что не причисляет себя к байкерам.
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал покупку мотоцикла марки «Минск 250» во время посещения «МотоВелоЗавода» в белорусской столице. За байк омский градоначальник отдал 161 тыс. рублей. Он заявил, что не планирует разъезжать на этом транспорте по Омску.
– На мотоцикле планирую ездить за городом. Необходимая защитная экипировка в виде шлема, наколенников, налокотников имеется. Пренебрегать этими вещами не стоит. И не смотрите, что по территории технопарка проехал без шлема: на дорогу не выезжал, скорость была небольшая, – цитирует мэра «СуперОмск».
Градоначальник подчеркнул, что не относит себя к байкерам, но примет участие в тематическом заезде, если его пригласят.
– К байкерам себя, конечно же, не причисляю. Это все-таки субкультура для истинных ценителей. Для этих ребят мотоцикл – неотъемлемая часть жизни. Если байкеры когда-нибудь пригласят к участию в какой-то тематической акции, думаю, что приму такое приглашение, но, конечно, сперва нужно потренироваться, – добавил мэр.
Напомним, что сейчас Сергей Шелест находится в рабочей поездке по Республике Беларусь. Ранее он присмотрел там подъемники и краны для Омска.