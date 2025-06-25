Омск-Информ
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·Общество

«Минск 250» обошелся в 161 тысячу российских рублей.
Мэр Омска Сергей Шелест посетил в Минске «МотоВелоЗавод», который выпускает несколько видов велосипедов марки «Аист» и мотоциклов «Минск». Одна из последних разработок завода – электробайк.
– Думаю, у многих мужчин словосочетание «мотоцикл «Минск» вызовет самые хорошие ассоциации. Для кого-то это молодость, для кого-то – несбывшаяся мечта юности, а кто-то и сейчас держит в гараже свой ММВЗ-3.115, – отметил мэр.
Шелест опробовал несколько мотоциклов и даже купил «Минск 250» (эндуро) в черном цвете. Транспорт обошелся мэру в 161 тыс. российских рублей. Мотоцикл отправят в Омск доставкой.
1494Андрей Андреев
·Общество

«Минск 250» обошелся в 161 тысячу российских рублей.
Мэр Омска Сергей Шелест посетил в Минске «МотоВелоЗавод», который выпускает несколько видов велосипедов марки «Аист» и мотоциклов «Минск». Одна из последних разработок завода – электробайк.
– Думаю, у многих мужчин словосочетание «мотоцикл «Минск» вызовет самые хорошие ассоциации. Для кого-то это молодость, для кого-то – несбывшаяся мечта юности, а кто-то и сейчас держит в гараже свой ММВЗ-3.115, – отметил мэр.
Шелест опробовал несколько мотоциклов и даже купил «Минск 250» (эндуро) в черном цвете. Транспорт обошелся мэру в 161 тыс. российских рублей. Мотоцикл отправят в Омск доставкой.
1494Андрей Андреев