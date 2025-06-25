Появилась новая схема обмана.

Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».

Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора. Они быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры злоумышленники дают простые задания, имитируя рабочий процесс.

Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь – перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

– Подобные схемы построены на доверии людей, которые ищут работу, – сказал вице-президент банка, начальник Управления защиты корпоративных интересов Департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. – Преступники не просто создают видимость трудоустройства, они искусственно формируют отношения «начальник – подчиненный», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый «руководитель» просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег, даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления.

Как защититься в такой ситуации? Прежде чем соглашаться на работу, стоит проверить работодателя – найти официальные контакты компании и убедиться в ее существовании. Не стоит ограничиваться перепиской в мессенджерах.

Также никогда не следует переводить деньги, даже если обещают компенсацию или возврат средств. Настоящий работодатель не станет просить об этом. Стоить проявить осторожность с подозрительными номерами телефонов, поскольку мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами. Если работодатель предлагает оплатить что-либо перед трудоустройством – это явный признак обмана.