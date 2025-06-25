Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ее собираются расселить и огородить.
Омская мэрия ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения еще одного дома: № 29а на улице Энергетиков. Трехэтажку оградят забором, дверные и оконные проемы закроют, а жильцов расселят.
Дом признан аварийным в 2023-м. В мае 2024 года суд обязал чиновников расселить дом до 2030 года. В этом году, 16 июня, в здании обрушилась плита лестничного пролета, из-за чего едва не пострадали женщина с ребенком.
Ранее режим повышенной готовности ввели на территории по адресу: 50 лет Профсоюзов, 81. 
Андрей Андреев
·Общество

Ее собираются расселить и огородить.
Омская мэрия ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения еще одного дома: № 29а на улице Энергетиков. Трехэтажку оградят забором, дверные и оконные проемы закроют, а жильцов расселят.
Дом признан аварийным в 2023-м. В мае 2024 года суд обязал чиновников расселить дом до 2030 года. В этом году, 16 июня, в здании обрушилась плита лестничного пролета, из-за чего едва не пострадали женщина с ребенком.
Ранее режим повышенной готовности ввели на территории по адресу: 50 лет Профсоюзов, 81. 
Андрей Андреев