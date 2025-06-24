Система на двух перекрестках будет распознавать номера с точностью до 99 % и фиксировать скорость до 350 км/ч.

Омская компания «Сибирия» выиграла тендер на установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на двух оживленных перекрестках Левобережья. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, до 1 сентября камеры должны быть установлены на пересечении улицы Лукашевича и проспекта Комарова, а также на перекрестке улиц Дианова и Дергачева. Стоимость работ составит 32,6 млн рублей. Именно за такую сумму подрядчик заключил контракт по стартовой цене.

По информации сервиса Rusprofile, омская компания «Сибирия» ведет деятельность с 1 октября 2013 года. Ранее компания уже сотрудничала с городскими властями: в 2023 году она устанавливала видеокамеры в омских подземных переходах, а в 2024-м занималась модернизацией комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на улице Севастопольской.

Как сообщает «РБК Омск», новые камеры на оживленных перекрестках Левобережья должны отличаться высокой точностью и функциональностью. Они будут распознавать номера автомобилей с точностью до 90-99 %, фиксировать скорость в диапазоне от 0 до 350 км/ч и обеспечивать качественное изображение в любых условиях. Кроме нарушений ПДД, оборудование будет автоматически считывать номера всех проезжающих машин, фиксировать их скорость и общее количество транспортных средств. Гарантия на установку и оборудование составит три года.