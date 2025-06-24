В «Тепловой компании» объясняют задержки нехваткой сотрудников.

На странице губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте» жители пожаловались на затянувшиеся сроки отключения горячей воды. По словам омичей, в некоторых домах горячей воды не будет более месяца. Так, на улице Арктической отключение длится с 13 июня до 31 июля, а на 23-й и 24-й Северной, 168/1, подачу воды приостановили с 10 июня и восстановят только 11 июля.

– На наши вопросы по поводу незаконности отключения отвечают, что им все равно. Сталкиваемся каждый год с этим произволом. А горячая вода поступит в краны нашего дома лишь с отопительным сезоном! Пожалуйста, помогите! – написала одна из омичек на странице губернатора.

В АО «Тепловая компания» прокомментировали обращения горожан и подтвердили наличие проблемы.

– Перенос сроков производства ремонтных работ по вашему адресу обусловлен большой загруженностью персонала. Персонал акционерного общества «Тепловая компания» принимает все возможные меры для выполнения ремонтных работ в более ранние сроки, – пояснили сотрудники.

Редакция портала «НГС55» направила запрос в АО «Тепловая компания» с просьбой уточнить, предусмотрен ли в подобных случаях перерасчет в платежках за коммунальные услуги.

– Потребителям, в отношении которых АО «Тепловая компания» выступает ресурсоснабжающей организацией, в связи с превышением допустимых перерывов в подаче коммунальных ресурсов (оказанных не в полном объеме, со снижением качества) будет произведен перерасчет в объемах в соответствии с требованиями действующего законодательства, – отметили в пресс-службе компании.

В АО «Тепловая компания» затруднились назвать точное количество домов в Омске, где отключение горячей воды продлится более двух недель.