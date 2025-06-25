Соавтором учебного пособия стал сотрудник «Газпромнефть-СМ», чей завод расположен в Омске.

Для студентов и аспирантов вузов выпустили учебное пособие о моторных маслах. Также оно может пригодиться специалистам, которые занимаются разработкой и производством смазочных материалов для автомобилей.

Соавтором учебника стал кандидат технических наук, инженер-исследователь «Газпромнефть – смазочные материалы» Игорь Митин. Он принял участие в разработках и испытаниях более 50 видов различных масел.

– Учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы темпы развития отрасли только ускорялись, а производители всегда могли оперативно отвечать на новые вызовы благодаря первоклассным специалистам и актуальным решениям, – отметил специалист.

В книге есть актуальная информация о моторных маслах и анализ перспектив развития отрасли. Большинство исследований и опытов прошли на базе научно-исследовательского центра предприятия.

– «Газпромнефть-СМ» может не просто удовлетворять существующий спрос, а быть глобально гибкой: стремительно реагировать на новые тренды, создавать продукцию по индивидуальным запросам и избегать зависимости от внешних экономических факторов, – объяснил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов считает, что это важно, когда разработкой учебной литературы занимаются специалисты отрасли.