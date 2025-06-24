Молодой человек всю жизнь прожил в родном селе.

Сегодня, 24 июня, в поселке Любимовка Оконешниковского района Омской области пройдет прощание с погибшим на СВО Ильей Ухановым.

Уханов родился в селе Любимовка 29 марта 2004 года. Всю жизнь молодой человек прожил в родном поселке. Односельчане характеризуют его как скромного, добросердечного, работящего парня, никогда не отказывающего в помощи.

В марте этого года сельчанин заключил контракт с МО РФ и отправился в зону проведения СВО. Через два месяца, 6 мая, боец погиб при исполнении воинского долга.

– Илья проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской народных республик, – говорится в сообщении администрации Оконешниковского района.

Траурный митинг пройдет на площади у Дома культуры с 11:00 до 12:00.

Напомним, что недавно жители Ачаирского поселка простились с погибшим на СВО земляком.