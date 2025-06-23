Омск-Информ
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·Общество

Церемония прощания состоится сегодня в поселке Ачаирском.

Сегодня, 23 июня, в поселке Ачаирском Омского района местные жители соберутся, чтобы почтить память своего земляка Андрея Алгазина, погибшего при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

– С 11:00 до 12:00 часов в Доме культуры (п. Ачаирский ул. Центральная, 2) состоится прощание с жителем п. Ачаирский, участником СВО на Украине, погибшим при исполнении воинского долга, Алгазиным Андреем Евгеньевичем, – сообщили в администрации Комсомольского сельского поселения.

Обстоятельства гибели бойца администрация поселения не приводит. 

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 18-летний гранатометчик из Омской области.

1123Мария Филимонова
·Общество

Церемония прощания состоится сегодня в поселке Ачаирском.

Сегодня, 23 июня, в поселке Ачаирском Омского района местные жители соберутся, чтобы почтить память своего земляка Андрея Алгазина, погибшего при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

– С 11:00 до 12:00 часов в Доме культуры (п. Ачаирский ул. Центральная, 2) состоится прощание с жителем п. Ачаирский, участником СВО на Украине, погибшим при исполнении воинского долга, Алгазиным Андреем Евгеньевичем, – сообщили в администрации Комсомольского сельского поселения.

Обстоятельства гибели бойца администрация поселения не приводит. 

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 18-летний гранатометчик из Омской области.

1123Мария Филимонова