Его похоронили спустя четыре месяца.

Сегодня жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином Алексеем Дергачевым. Ему было 18 лет.

Контракт с Минобороны парень заключил в январе 2025 года. Был рядовым. Служил в качестве гранатометчика Мотострелкового отделения Мотострелкового взвода Мотострелковой роты Отряда (штурмовой) войсковой части. Погиб 21 февраля на территории населенного пункта Успеновка.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Алексей родился 25 июня 2006 года в Москаленском районе. Окончил 9 классов местной школы, после чего выучился на сварщика. Он также был спортсменом, участвовал в соревнованиях. У Алексея остались мать, отец и два старших брата. Свою семью он завести не успел.