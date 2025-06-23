Недостаток газа и высокая стоимость топлива затрудняют быстрый переход.

Переход Омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с казахстанского угля на природный газ невозможен в короткие сроки. Об этом НГС55 рассказал генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько.

По словам руководителя, существует ряд причин, из-за которых переход с угля затруднен, и главная из них - недостаток природного газа в Омской области.

- Существующих объемов газа недостаточно для перевода двух станций на газ. Этим вопросом занимается межведомственная рабочая группа в составе Минэнерго РФ, Правительства Омской области, ПАО «Газпром» и АО «ТГК-11». Поставщик газа уведомил, что раньше 2028–2029 годов нужных объемов этого топлива в городе не будет, - поделился Олег Хилько.

Он отметил, что переход на газ повлечет значительные экономические последствия, учитывая, что цена на него в два раза выше стоимости угля. По его словам, расходы на топливо значительно увеличатся, что приведет к росту тарифов на тепло, электроэнергию и горячую воду.

Кроме того, обновление оборудования для перехода на новый вид топлива может занять до четырех лет и потребовать больших инвестиций.