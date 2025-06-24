После контакта с уличными кошками рекомендуется тщательно помыть руки с мылом.

Контакты с бродячими кошками могут представлять опасность для здоровья человека из-за возможных зоонозных инфекций, рассказала Юлия Меликова, доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета «Росбиотех».

По словам эксперта, среди наиболее распространенных заболеваний, которыми могут заразиться кошки, выделяется токсоплазмоз, вызываемый паразитом Toxoplasma gondii. Инфекция может передаваться человеку через фекалии инфицированных животных, даже при контакте, если на руках остаются микрочастицы грязи или песка с ооцистами.

– Инфекция передается от животного к человеку и разрушает нервную систему. Токсоплазмоз может спровоцировать хроническое воспаление центральной нервной системы, изменить нейротрансмиттерный баланс, повлиять на когнитивные способности человека. Ученые связывают хронический токсоплазмоз с психоневрологическими расстройствами, такими как шизофрения, депрессия и болезнь Альцгеймера. Особенно токсоплазмоз опасен для беременных из-за риска развития патологии плода, – рассказала эксперт «Газете.Ru».

Меликова советует избегать общения с незнакомыми животными, особенно если у них видны признаки заболеваний (сыпь, выделения из глаз, агрессия). В случае случайного контакта необходимо тщательно промыть руки с мылом.

– Нередко уличные кошки заражены круглыми и ленточными червями (например, токсокарами). Личинки могут попасть в организм человека через немытые руки. Бартонеллез («болезнь кошачьих царапин») вызывает воспаление лимфоузлов, сальмонеллез – тяжелые кишечные расстройства, – сообщила Меликова.

Если кошка кусает или царапает человека, рекомендуется обработать рану антисептиком и немедленно обратиться к врачу. Доцент подчеркнула, что проявление заботы о животных не должно противоречить личной безопасности. Оптимальный способ поддержать бездомных кошек – через специальные приюты или заботиться о вакцинированных домашних питомцах.