Омск-Информ
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·Общество

Астрономы засняли это явление на видео.
В ночь с 21 на 22 июня в Омске наблюдались самые яркие серебристые облака за лето. Кадры этого явления опубликовал в соцсетях Омский планетарий.
– Чрезвычайно яркие серебристые облака с красивыми морфологическими формами. Домашняя обсерватория на Перелета, – говорится в сообщении планетария.
Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере (самые высокие облака  в земной атмосфере) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.
Андрей Андреев
·Общество

Астрономы засняли это явление на видео.
В ночь с 21 на 22 июня в Омске наблюдались самые яркие серебристые облака за лето. Кадры этого явления опубликовал в соцсетях Омский планетарий.
– Чрезвычайно яркие серебристые облака с красивыми морфологическими формами. Домашняя обсерватория на Перелета, – говорится в сообщении планетария.
Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере (самые высокие облака  в земной атмосфере) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.
Андрей Андреев