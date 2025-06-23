Омск-Информ
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·Общество

За время жары в регионе пострадали 6 человек.
Этим летом уже 6 человек попали в больницы Омской области с солнечными ударами. Это состояния, возникающие при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и приводящие к нарушению работы мозга.
Как сообщает «Город55», в 2024 году от солнца пострадали 22 ребенка. Сколько детей оказались в больницах в этом году, пока неизвестно.
Отметим, что солнечные удары чаще всего происходят с детьми в возрасте от 2 до 6 лет. Это связано с несовершенной терморегуляцией организма.
Андрей Андреев
·Общество

За время жары в регионе пострадали 6 человек.
Этим летом уже 6 человек попали в больницы Омской области с солнечными ударами. Это состояния, возникающие при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и приводящие к нарушению работы мозга.
Как сообщает «Город55», в 2024 году от солнца пострадали 22 ребенка. Сколько детей оказались в больницах в этом году, пока неизвестно.
Отметим, что солнечные удары чаще всего происходят с детьми в возрасте от 2 до 6 лет. Это связано с несовершенной терморегуляцией организма.
Андрей Андреев