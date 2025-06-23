Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Проблема вызвана перебоями в работе мобильного интернета.

Министерство цифрового развития и связи Омской области прокомментировало сбой в работе навигаторов на территории города. Жалобы от омичей начали поступать вчера, 22 июня. Оказалось, что проблема связана с нестабильной работой мобильного интернета.

– Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи и повышения уровня безопасности. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – пояснили в ведомстве.
Напомним, что ранее губернатор Виталий Хоценко заявил, что перебои со связью вызваны вопросами безопасности.
1052Мария Филимонова
·Авто

Проблема вызвана перебоями в работе мобильного интернета.

Министерство цифрового развития и связи Омской области прокомментировало сбой в работе навигаторов на территории города. Жалобы от омичей начали поступать вчера, 22 июня. Оказалось, что проблема связана с нестабильной работой мобильного интернета.

– Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи и повышения уровня безопасности. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – пояснили в ведомстве.
Напомним, что ранее губернатор Виталий Хоценко заявил, что перебои со связью вызваны вопросами безопасности.
1052Мария Филимонова