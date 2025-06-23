Омск-Информ
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·Спорт

Игроков клуба заметили в тренажерном зале.

Нападающий Наиль Якупов и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов активно готовятся к грядущему сезону КХЛ. В официальном телеграм-канале клуба появилось видео с тренировки игроков.

Судя по кадрам, Якупов планировал заниматься в одиночестве, однако неожиданно в тренажерный зал нагрянул капитан команды.

– Лето нападающего «Авангарда» Наиля Якупова проходит в активных тренировках, а тут еще и наш кэп Дамир Шарипзянов заглянул, – говорится в сообщении.
Напомним, что с Шарипзяновым клуб заключил новый контракт до конца сезона-2029/2030. Официальной информации о продлении контракта с Якуповым от «Авангарда» пока не поступало. Однако сам спортсмен намекает, что может остаться в Омске. Недавно его заметили в пикантном образе на морском побережье.
1196Мария Филимонова
·Спорт

Игроков клуба заметили в тренажерном зале.

Нападающий Наиль Якупов и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов активно готовятся к грядущему сезону КХЛ. В официальном телеграм-канале клуба появилось видео с тренировки игроков.

Судя по кадрам, Якупов планировал заниматься в одиночестве, однако неожиданно в тренажерный зал нагрянул капитан команды.

– Лето нападающего «Авангарда» Наиля Якупова проходит в активных тренировках, а тут еще и наш кэп Дамир Шарипзянов заглянул, – говорится в сообщении.
Напомним, что с Шарипзяновым клуб заключил новый контракт до конца сезона-2029/2030. Официальной информации о продлении контракта с Якуповым от «Авангарда» пока не поступало. Однако сам спортсмен намекает, что может остаться в Омске. Недавно его заметили в пикантном образе на морском побережье.
1196Мария Филимонова