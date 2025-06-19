Форвард поделился горячими снимками с отдыха.

Харизматичный нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о своем отдыхе. Форвард дал понять, что проводил короткий отпуск где-то на морском побережье под пальмами. Место, где «чилил», он намеренно не стал раскрывать.

Подписчики телеграм-канала Якупова отвесили массу комплиментов заметному нападающему. Однако больше всего поклонников хоккеиста «зацепили» пикантные желтые плавки, на которых изображены игривые бутылки с неизвестным содержимым. Мужская часть живо интересовалась, где приобрести столь эротичный предмет гардероба. Женская часть пришла в восторг от горячего образа.

Судя по новым снимкам, сейчас нападающий вернулся к тренировкам. Пока официальной информации о продлении контракта с Наилем Якуповым от «Авангарда» не поступало. Однако сам спортсмен намекает, что может остаться в омском клубе и в следующем сезоне.