Начало окрыления нестадных саранчовых произошло на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области сообщает о начале окрыления нестадных саранчовых, они превращаются во взрослых особей и способны нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Как отмечают специалисты, под влиянием благоприятных погодных условий окрыление саранчи произошло на 10 дней раньше, чем в 2024 году.

– Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но в жаркую и сухую погоду они могут перейти на посевы культурных растений и при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым, зернобобовым культурам, посевам рапса, – говорится в сообщении Россельхозцентра.

Сельхозпроизводителям рекомендовали усилить контроль над посевами, залежами, пустырями, лесополосами, где возможна наибольшая концентрация вредителя. При превышении численности личинок выше порога вредоносности (5-10 экземпляров/м²) нужно провести инсектицидную обработку.