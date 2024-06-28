Для нестадных саранчовых вредителей сложились благоприятные погодные условия, особы вступают во взрослый период и начинают пожирать сельхозугодья.

Для нестадных саранчовых вредителей сложились благоприятные погодные условия, особы вступают во взрослый период и начинают пожирать сельхозугодья.

ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области сообщает об активизации саранчовых вредителей на территории региона. Благоприятные погодные условия способствовали развитию нестадных саранчовых вредителей, на сельскохозяйственных угодьях они перешли во взрослую стадию (имаго).

– Нестадные саранчовые не способны собираться в стаи и перелетать на большие расстояния. Но в жаркую и сухую погоду они могут перейти на посевы культурных растений и при высокой численности способны нанести значительный вред зерновым, зернобобовым культурам, посевам рапса, – отметили в Россельхозцентре.

Аграриям рекомендовали усилить контроль за посевами сельскохозяйственных культур, залежами, пустырями, лесополосами, где возможна наибольшая концентрация вредителя. Как только их станет больше 5–10 особей на квадратный метр, следует начинать инсектицидную обработку.

Личинки нестадных саранчовых выявлены на 12 % площадей, занятых сельхозугодьями. В Крутинском районе области их концентрация составляет до 40 особей на кв. м. С 26 июня в регионе началось окрыление саранчовых, это на 20 дней позже, чем в прошлом году. В стаи саранча пока не сбивается.