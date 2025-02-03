Проблема с этим насекомым будет особенно актуальной для регионов, граничащих с Казахстаном.

В 2025 году из-за аномально теплой зимы России угрожает нашествие саранчи. Особенно актуальной эта проблема является для регионов, граничащих с Казахстаном, сообщают «Известия». Энтомолог Игорь Богданов подтвердил, что существует риск нашествия саранчи из Казахстана на Омскую область.

– У нас была саранча, где-то с 1998 по 2000 год. Причем она действительно «высаживалась» в Казахстане и летела к нам. Саранчи много видов, этот – так называемый «итальянский прус». У них бывают яйцекладки весенние и бывают летние. Вот из летних они обычно вылупляются на следующий год. Понятно, что если морозная зима, да еще и малоснежная, то они плохо перезимуют и гибнут. А если зима теплая и многоснежная, как в этом году, конечно, большая часть сохранится. Поэтому не исключено, что саранча может быть, – цитирует Богданова портал «СуперОмск».

Отметим, что специалисты Россельхознадзора постоянно наблюдают за насекомыми, несущими потенциальный вред для сельского хозяйства, и сообщают об угрозе хозяйствующим субъектам. Обычно специалисты рекомендуют обработку полей специальными веществами.