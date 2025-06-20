Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт начнется завтра в 20:00. Вход бесплатный.
Стало известно расписание выступления группы Pizza («Пицца») на «Зеленом острове» в Омске, которое планируется завтра, 21 июня. Концерт начнется в 20:00 и продлится до 21:00.
Как сообщает пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров», до концерта в парке планируется: 
  • финал конкурса «Ведущий нового поколения» (17:00), 
  • караоке-битва для зрителей (18:00 – 19:00),
  • выступление кавер-группы HEETS (19:00).
В терминале с 15:00 до 16:00 предусмотрена игровая программа для детей. На малой сцене состоится баттл омских музыкантов (17:00). Городская мастерская также подготовила творческие мастер-классы, включая создание коллажей и изучение японского и корейского языков.
Отметим, что этим летом в парке также выступят Клава Кока, «Винтаж», NЮ, Artik & Asti и Амирчик. Подготовили для омичей концерт и на День молодежи.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Концерт начнется завтра в 20:00. Вход бесплатный.
Стало известно расписание выступления группы Pizza («Пицца») на «Зеленом острове» в Омске, которое планируется завтра, 21 июня. Концерт начнется в 20:00 и продлится до 21:00.
Как сообщает пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров», до концерта в парке планируется: 
  • финал конкурса «Ведущий нового поколения» (17:00), 
  • караоке-битва для зрителей (18:00 – 19:00),
  • выступление кавер-группы HEETS (19:00).
В терминале с 15:00 до 16:00 предусмотрена игровая программа для детей. На малой сцене состоится баттл омских музыкантов (17:00). Городская мастерская также подготовила творческие мастер-классы, включая создание коллажей и изучение японского и корейского языков.
Отметим, что этим летом в парке также выступят Клава Кока, «Винтаж», NЮ, Artik & Asti и Амирчик. Подготовили для омичей концерт и на День молодежи.
Андрей Андреев