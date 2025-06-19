Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Там росли дубы и рябины.
Рабочие в Советском парке в Омске при покосе травы срезали и молодые деревья. Об этом сегодня рассказала местная жительница в соцсетях.
– Росли пятилетние дуб, рябина, но теперь от них ничего не осталось, – рассказала женщина.
Отметим, что прошлым летом саженцы деревьев скосили вместе с травой в саду «Сибирь». Пострадали сосны, кусты черемухи и рябины. Их пообещали заменить.
Уничтожили деревья и при покосе травы на улице Лукашевича. Там росли четерехлетние дубы.
Андрей Андреев
·Общество

Там росли дубы и рябины.
Рабочие в Советском парке в Омске при покосе травы срезали и молодые деревья. Об этом сегодня рассказала местная жительница в соцсетях.
– Росли пятилетние дуб, рябина, но теперь от них ничего не осталось, – рассказала женщина.
Отметим, что прошлым летом саженцы деревьев скосили вместе с травой в саду «Сибирь». Пострадали сосны, кусты черемухи и рябины. Их пообещали заменить.
Уничтожили деревья и при покосе травы на улице Лукашевича. Там росли четерехлетние дубы.
Андрей Андреев