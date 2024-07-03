Омск-Информ
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·Общество

Деревья будут высаживать ближайшей осенью.
Омские чиновники подсчитали, сколько саженцев скосили вместе с травой в саду «Сибирь». Пострадали четыре молодые сосны, две черемухи и одна рябина. Как сообщили в мэрии, их не заметили в высокой траве.
– Все поврежденные саженцы будут восстановлены. Посадка будет осуществлена в сентябре-октябре 2024 года, – сообщили в мэрии.
Отметим, в конце июня похожий инцидент произошел на Левобережье. В мэрии тогда заявили, что не знали о самовольных посадках горожан.
·Общество

Деревья будут высаживать ближайшей осенью.
Омские чиновники подсчитали, сколько саженцев скосили вместе с травой в саду «Сибирь». Пострадали четыре молодые сосны, две черемухи и одна рябина. Как сообщили в мэрии, их не заметили в высокой траве.
– Все поврежденные саженцы будут восстановлены. Посадка будет осуществлена в сентябре-октябре 2024 года, – сообщили в мэрии.
Отметим, в конце июня похожий инцидент произошел на Левобережье. В мэрии тогда заявили, что не знали о самовольных посадках горожан.