Омск-Информ
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·Общество

По словам местных жителей, саженцам было уже несколько лет.
Вчера в «Саду Сибирь» в Амурском поселке вместе с травой скосили молодые дубы, рябины и другие деревья. Как сообщили в соцсетях горожане, работники использовали в парке трактор.
– Остались только саженцы, которые были выше 1,5 метра. Все остальное скошено! Дозвониться в администрацию парка не получилось. Не берут трубку. Безобразие полное. Саженцы кое-как росли около четырех лет, – написал автор поста.
В мэрии отметили, что выяснят, что произошло в «Саду Сибирь», но на это потребуется время. Чиновники пообещали жителям детальный ответ не позднее завтрашнего дня.
Отметим, что в конце июня похожий инцидент произошел на Левобережье. Однако тогда оказалось, что саженцы были незаконные и мэрия о них не знала.
·Общество

По словам местных жителей, саженцам было уже несколько лет.
Вчера в «Саду Сибирь» в Амурском поселке вместе с травой скосили молодые дубы, рябины и другие деревья. Как сообщили в соцсетях горожане, работники использовали в парке трактор.
– Остались только саженцы, которые были выше 1,5 метра. Все остальное скошено! Дозвониться в администрацию парка не получилось. Не берут трубку. Безобразие полное. Саженцы кое-как росли около четырех лет, – написал автор поста.
В мэрии отметили, что выяснят, что произошло в «Саду Сибирь», но на это потребуется время. Чиновники пообещали жителям детальный ответ не позднее завтрашнего дня.
Отметим, что в конце июня похожий инцидент произошел на Левобережье. Однако тогда оказалось, что саженцы были незаконные и мэрия о них не знала.