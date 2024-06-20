Чиновники не знали, что горожане посадили на этом месте дубы.

Чиновники не знали, что горожане посадили на этом месте дубы.

При покосе травы на улице Лукашевича в Омске скосили и молодые деревца. Об этом в соцсетях рассказали горожане, которые проживают в домах поблизости и сами высаживали дубы.

– Четвертый год растут дубы. С жителями ухаживали, вносили удобрения. Решил с утра прийти и застал это. Сразу остановил скос травы. У водителя спросил: отвечает, что не видать среди травы колышек. Трава очень высокая, ну и пошла работа, – рассказывает автор поста.

В мэрии отметили, что не знали о растущих дубах. Перед тем как высаживать деревья, жители должны были взять разрешение, потому что на участках могут проходить коммуникации. Омичи с Лукашевича посадили дубы без разрешения. В итоге покоса избежали только деревья, которые были огорожены.