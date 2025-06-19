Омск-Информ
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·Образование

Анатолий Полынский стал проректором.
Анатолий Полынский покинул пост первого заместителя министра образования Омской области. Он занял пост нового проректора по учебной работе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
– Анатолий Сергеевич – профессионал с почти 30-летним опытом работы в системе образования. Он прошел путь от учителя истории в сельской школе до первого заместителя министра образования Омской области, где курировал вопросы профессионального образования, координировал работу колледжей и вузов, а также участвовал в реализации национальных проектов, – отметил исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт.
Отметим, что еще в феврале Полынского вновь назначили первым заместителем министра образования. Планировалось, что он будет занимать этот пост ближайший год.
Ранее новым проректором ОмГУ стала экс-заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ольга Мицевич. Она занялась в вузе молодежной политикой и воспитательной работой.
Андрей Андреев
·Образование

Анатолий Полынский стал проректором.
Анатолий Полынский покинул пост первого заместителя министра образования Омской области. Он занял пост нового проректора по учебной работе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
– Анатолий Сергеевич – профессионал с почти 30-летним опытом работы в системе образования. Он прошел путь от учителя истории в сельской школе до первого заместителя министра образования Омской области, где курировал вопросы профессионального образования, координировал работу колледжей и вузов, а также участвовал в реализации национальных проектов, – отметил исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт.
Отметим, что еще в феврале Полынского вновь назначили первым заместителем министра образования. Планировалось, что он будет занимать этот пост ближайший год.
Ранее новым проректором ОмГУ стала экс-заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ольга Мицевич. Она занялась в вузе молодежной политикой и воспитательной работой.
Андрей Андреев