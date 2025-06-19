Анатолий Полынский стал проректором.
Анатолий Полынский покинул пост первого заместителя министра образования Омской области. Он занял пост нового проректора по учебной работе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
– Анатолий Сергеевич – профессионал с почти 30-летним опытом работы в системе образования. Он прошел путь от учителя истории в сельской школе до первого заместителя министра образования Омской области, где курировал вопросы профессионального образования, координировал работу колледжей и вузов, а также участвовал в реализации национальных проектов, – отметил исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт.
Отметим, что еще в феврале Полынского вновь назначили первым заместителем министра образования. Планировалось, что он будет занимать этот пост ближайший год.
Ранее новым проректором ОмГУ стала экс-заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ольга Мицевич. Она занялась в вузе молодежной политикой и воспитательной работой.