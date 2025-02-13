Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.
Опубликовано распоряжение о назначении Анатолия Полынского первым заместителем министра образования Омской области. Документ во время столичного вояжа главы региона подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.
Отметим, что специалист занимает этот пост уже год. До карьеры в министерстве чиновник трудился директором учебного центра «Ориентир», проректором по учебно-методической работе ОГИСа и проректором по образовательной деятельности ОмГТУ. По сути, Полынский работал заместителем в бытность главой омского политеха Дмитрия Маевского, сейчас условно осужденного на 4 года за мошенничество при подготовке научной работы.
В ведомстве специалист координирует вопросы профессионального образования, работу вузов и курирует деятельность учреждений среднего профобразования.
Всего у главы омского министерства образования Ольги Степановой пять заместителей и один первый заместитель.