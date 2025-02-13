Осужденному бывшему руководителю вуза оставили в силе 4 года «условки» и 500 тыс. рублей штрафа.

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, вынесенный в отношении бывшего ректора вуза Дмитрия Маевского, экс-проректора Александры Козулиной, а также преподавателя Владислава Рачека.

4 октября прошлого года Первомайский районный суд вынес решение, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при подготовке научной работы. Все получили условные сроки: Маевскому дали 4 года и штраф в размере 500 тыс. рублей, Рачеку и Козулиной по 3 года и 400 тысяч.

Ко всему прочему, для Маевского назначили три года испытательного срока, для остальных фигурантов – два года. Они не смогут менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, должны являться на регистрационные отметки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Также с осужденных в пользу ОмГТУ в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 1 800 535 рублей. Четвертый фигурант дела, другой бывший ректор ОмГТУ Анатолий Косых, не дожил до вердикта суда, скончавшись в конце августа. Уголовное дело в отношении него прекращено.

Омский областной суд оставил в силе приговор предыдущей инстанции.