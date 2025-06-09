Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

В ректорат пришла бывшая чиновница из мэрии.
Стало известно, куда ушла Ольга Мицевич, покинув пост заместителя директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Она стала проректором по молодежной политике и воспитательной работе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Напомним, в конце апреля исполняющим обязанности ректора ОмГУ стал Иван Кротт – бывший министр образования региона. Через месяц после этого вуз покинули Семен Ефимов, занимавший должность проректора по развитию, и Анна Арбуз, курировавшая молодежную политику и воспитательную работу студентов.
Андрей Андреев
·Образование

В ректорат пришла бывшая чиновница из мэрии.
Стало известно, куда ушла Ольга Мицевич, покинув пост заместителя директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Она стала проректором по молодежной политике и воспитательной работе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Напомним, в конце апреля исполняющим обязанности ректора ОмГУ стал Иван Кротт – бывший министр образования региона. Через месяц после этого вуз покинули Семен Ефимов, занимавший должность проректора по развитию, и Анна Арбуз, курировавшая молодежную политику и воспитательную работу студентов.
Андрей Андреев