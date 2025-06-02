Чиновников меняют в департаментах архитектуры, спорта и имущественных отношений.

В мэрии Омска в ближайшее время планируются кадровые изменения. Об этом сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на свои источники.

В июне заместитель директора департамента имущественных отношений Наталья Салахова может покинуть свой пост. Чиновница занимала эту должность почти пять лет.

Кроме того, в ближайшие дни уйдет в отставку заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ольга Мицевич. Распоряжение о расторжении трудового договора с ней было подписано главой города Сергеем Шелестом 30 мая 2025 года.

Татьяна Фролова, первый заместитель главы департамента архитектуры, находящаяся под следствием, переведена на должность заместителя главы Октябрьского округа. Ее место заняла Юлия Морозова - бывший первый заместитель департамента жилищной политики мэрии. Соответствующая информация о кадровых перестановках между департаментами опубликована на официальном сайте мэрии.

Напомним, что 2 июня, мэр Омска официально представил своего нового заместителя Антона Киселева, который возглавил департамент общественной безопасности городской администрации.