Омск-Информ
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·Политика

Антон Киселев также возглавил департамент общественной безопасности.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о назначении Антона Киселева на должность своего заместителя и директора департамента общественной безопасности городской администрации.

– Он много лет служил в правоохранительных органах, работал в энергетике, до последнего времени занимал пост первого заместителя министра внутренней политики Омской области, – рассказал мэр.

Шелест добавил, что перед Киселевым поставлены серьезные задачи: развитие сотрудничества с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, всемерная помощь участникам специальной военной операции, а также их семьям, организация работы с добровольцами.

Мария Филимонова
·Политика

Антон Киселев также возглавил департамент общественной безопасности.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о назначении Антона Киселева на должность своего заместителя и директора департамента общественной безопасности городской администрации.

– Он много лет служил в правоохранительных органах, работал в энергетике, до последнего времени занимал пост первого заместителя министра внутренней политики Омской области, – рассказал мэр.

Шелест добавил, что перед Киселевым поставлены серьезные задачи: развитие сотрудничества с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, всемерная помощь участникам специальной военной операции, а также их семьям, организация работы с добровольцами.

Мария Филимонова