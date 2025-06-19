Цена за билет при оплате картой может увеличиться до 38 рублей, наличными – до 45 рублей.
Сегодня, 19 июня, депутаты городского совета рассмотрят предложение о повышении тарифов на проезд в муниципальном транспорте. Стоимость одной поездки предлагается увеличить следующим образом:
- Оплата картой вырастет с текущих 35 рублей до 38 рублей (+3 руб.).
- Наличная оплата увеличится с нынешних 40 рублей до 45 рублей (+5 руб.).
Повышение связано с ростом расходов перевозчиков, вызванным подорожанием топлива, запчастей, коммунальных платежей и необходимостью индексации зарплат водителей. Средняя фактическая стоимость перевозки одного пассажира уже превышает установленную тарифную ставку и достигает от 47 до 70 рублей.
Городская администрация оценивает экономию бюджетных средств от предлагаемого изменения тарифа примерно в 80 млн рублей. Эти деньги предполагается направить на финансирование иных нужд муниципального хозяйства.
Сегодня в городском совете обсудят повышение тарифов и примут соответствующее решение.