Новые тарифы помогут снизить бюджетные затраты.

В четверг, 19 июня, на заседании транспортного комитета Омского Горсовета рассмотрят вопрос о повышении тарифов на проезд. Планируется увеличить стоимость билета на 3 рубля при безналичной оплате, и на 5 рублей при расчёте наличными. В случае одобрения новые цены составят 38 и 45 рублей соответственно.

Предыдущее повышение стоимости проезда произошло год назад. В мэрии отмечают, что ежегодная индексация тарифов - обычная практика для крупных городов, таких как Казань, Новосибирск, Челябинск, Пермь и Красноярск. При этом предлагаемый рост цен остается ниже установленного предельного уровня в 21,5 %. Если бы повышение достигло максимума, цена билета могла бы составить 42,5 рубля при безналичной оплате и 48,6 рубля при оплате наличными.

По информации «Om1», запланированное повышение позволит городской администрации сэкономить 78,8 миллиона рублей, которые в противном случае пришлось бы направить на компенсации перевозчикам. Сейчас цена билета не покрывает полную себестоимость перевозки пассажира. Кроме того, муниципалитет ожидает поступления ещё 84,3 миллиона рублей от Пассажирского предприятия №8, работающего по системе брутто-контрактов и перечисляющего весь доход в городской бюджет.

В итоге повышение тарифов позволит городу получить экономический эффект в размере 163,1 миллиона рублей.