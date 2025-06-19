Арена станет домашней для фарм-клуба «Авангарда» и волейбольной «Омички».

В Омске продолжается масштабный ремонт Спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Планируется, что обновленная арена начнет принимать зрителей уже в ближайшие месяцы осенью или зимой этого года. При этом существует надежда успеть с завершением работ к старту нового хоккейного сезона. Об этом рассказали «Вести Омск».

Руководитель проекта Герман Чистяков отметил, что дизайн и общий облик здания останутся привычными, однако внутри внедрят современные технологии: обновят коммуникации, кресла и другие элементы, с которыми взаимодействуют зрители. Стеклянные фасады станут более современными, а покрытие сохранит свои функциональные качества, но будет выполнено по новым стандартам.

Напомним, что в начале лета в СКК им. Блинова стартовали масштабные работы по реконструкции. Кроме того, обновленная арена станет домашней для «Омских Крыльев» и «Омички».