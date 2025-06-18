Омск-Информ
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·Общество

Кто это сделал, пока неизвестно.
Неизвестные жители Омска сбросили в воду в Птичьей гавани очередной электросамокат. Как сообщают горожане в соцсетях, на этот раз пострадал транспорт «МТС Юрент».
– На видео не зафиксирована обувь, но недалеко от самоката лежит кроссовок и бутылка «Карачинской», – сообщает автор поста.
Напомним, в прошлом году в Омске произошел похожий случай. Школьники сбросили электросамокат Whoosh с набережной в Иртыш. Отметим также, что за намеренное повреждение самокатов кикшеринговые компании штрафуют своих клиентов.
Андрей Андреев
·Общество

Кто это сделал, пока неизвестно.
Неизвестные жители Омска сбросили в воду в Птичьей гавани очередной электросамокат. Как сообщают горожане в соцсетях, на этот раз пострадал транспорт «МТС Юрент».
– На видео не зафиксирована обувь, но недалеко от самоката лежит кроссовок и бутылка «Карачинской», – сообщает автор поста.
Напомним, в прошлом году в Омске произошел похожий случай. Школьники сбросили электросамокат Whoosh с набережной в Иртыш. Отметим также, что за намеренное повреждение самокатов кикшеринговые компании штрафуют своих клиентов.
Андрей Андреев